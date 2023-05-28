Собянин сообщил об успехах школьников столицы на Азиатской физической олимпиаде в Монголии

Московские школьники завоевали золотые медали на 23-й Азиатской физической олимпиаде. С победой их поздравил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Олимпиада проходила в Монголии. За призовые места боролись команды более чем из 25 государств. На счету сборной РФ – 8 наград.

Подготовиться к соревнованиям помогли в Московском физико-техническом институте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.