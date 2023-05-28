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Собянин рассказал о строительстве социальных и культурных объектов в столице

Собянин рассказал о строительстве социальных и культурных объектов в столице

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За 12 лет на западе, северо-западе и юго-западе столицы специалисты возвели 237 объектов образования, здравоохранения и спорта. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Мэр столицы отметил, что еще 54 объекта находятся в работе на данный момент. Так, в Западном округе инвестор построит центр дополнительного образования. На месте старого спорт-комплекса 1989 года постройки возведут новый. Он будет называться "Раменки".

Как подчеркнул Сергей Собянин, при строительстве социальных и культурных объектов учитывается и необходимость благоустройства прилегающих территорий. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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