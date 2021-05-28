Сергей Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве.

По словам мэра, за последнюю неделю в городе снизилось число заболевших и госпитализированных.

"Должен сказать, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, у нас уже нет недельного такого роста. За прошлую недели упали данные и по госпитализации, и по количеству выявленных больных", – сказал Собянин.

Мэр при этом отметил, что сам по себе уровень заболеваемости пока остается высоким, поэтому для защиты здоровья призвал горожан пройти вакцинацию от коронавируса. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.