Собянин: москвичи завоевали половину дипломов Всероссийской школьной олимпиады

Московские школьники завоевали половину дипломов на Всероссийской олимпиаде – 1 346, это абсолютный рекорд.

Сегодня победителей и призеров поздравляли в концертном зале "Зарядье". В прошлом году заключительный этап Олимпиады из-за коронавируса не проводили, а в этом москвичи показали достойный результат. Наравне с ЕГЭ результаты Всероссийской олимпиады – важнейший независимый показатель качества образования, отметил Сергей Собянин.

Школьники рассказали, каким был их путь к победе. Одни готовились годами, другие, по собственному признанию, решили участвовать спонтанно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.