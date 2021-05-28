Собянин увеличил предельный возраст претендующих на допвыплату при рождении ребенка

В Москве увеличили возраст молодых семей, которые имеют право на получение дополнительных выплат при рождении ребенка. Документ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Речь идет о единовременном пособии от 90 до 180 тысяч рублей. Выплату могут оформить москвичи, у которых пополнение произошло с первого января 2021 года.

Заявления будут принимать с 3 июня. Оформить можно в течение года с момента рождения ребенка. Оба супруга должны быть младше 36 лет, но хотя бы один из них старше 30. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.