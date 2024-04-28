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28 апреля, 09:30

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Собянин пригласил москвичей на благотворительный фестиваль "Пасхальный дар"

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В Москве стартует традиционный фестиваль "Пасхальный дар". В этом году он совпадает с майскими праздниками. О том, что ждет москвичей на площадках фестиваля, рассказал Сергей Собянин.

Географию праздника в этом году расширили практически вдвое. Гуляния пройдут более чем на 60 локациях. Благотворительные организации и волонтеры готовят специальные акции, лекции, мастер-классы, инклюзивные спектакли, уроки добра, выставки и базары.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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