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28 апреля, 18:00

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Собянин рассказал, какие цветы будут украшать столицу в этом году

Собянин рассказал, какие цветы будут украшать столицу в этом году

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В столице стартовало оформление городских цветников. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграмм-канале.

К майским праздникам высадят почти пять миллионов виол. Еще больше будет тюльпанов – распустятся 15 миллионов бутонов. Им на смену придут петунии, бегонии и другие однолетние цветы. А затем специалисты высадят и многолетники.

Всего в этом году город украсят 150 видов. Самые крупные и богатые цветники будут в Парке Победы, на Манежной площади и территории Института Склифосовского. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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