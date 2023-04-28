Собянин рассказал, какие цветы будут украшать столицу в этом году

В столице стартовало оформление городских цветников. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграмм-канале.

К майским праздникам высадят почти пять миллионов виол. Еще больше будет тюльпанов – распустятся 15 миллионов бутонов. Им на смену придут петунии, бегонии и другие однолетние цветы. А затем специалисты высадят и многолетники.

Всего в этом году город украсят 150 видов. Самые крупные и богатые цветники будут в Парке Победы, на Манежной площади и территории Института Склифосовского. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.