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28 апреля, 17:30

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Собянин поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником

Собянин поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником

Собянин открыл после реконструкции Южный речной вокзал

Собянин открыл после реконструкции Южный речной вокзал в районе Нагатинский Затон

Собянин открыл обновленный Южный речной вокзал

Новости часа: Собянин рассказал об открытии Южного речного вокзала в столице

Собянин открыл Южный речной вокзал в Москве после реконструкции

Новости часа: Собянин пригласил москвичей на новый городской семейный фестиваль

Собянин сообщил, что фестиваль "Московская весна" пройдет в столице до 9 мая

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Фестиваль "Московская весна" пройдет с 28 апреля по 9 мая – Собянин

125 лет исполнилось столичной службе скорой помощи. С праздником медиков поздравил Сергей Собянин.

В своем телеграмм-канале мэр напомнил, что первая московская неотложка отправилась на вызов 28 апреля 1898 года. На данный момент в московской скорой работают 11 тысяч человек. В среднем в сутки они совершают более 12 тысяч выездов, а за год – около четырех миллионов.

Врачи обеспечены всеми необходимыми лекарствами и современным оборудованием. Бригады используют специальные планшеты, подключенные к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Это позволяет быстро получать информацию о прошлых болезнях пациента.

За последние три года увеличилось количество реанимационных бригад. А в начале 2022 года открылся Центр критических состояний, там медработники могут получить дополнительные знания по лечению самых тяжелых случаев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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мэр МосквымедицинавидеоЕкатерина Фоменко
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