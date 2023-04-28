Собянин поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником

125 лет исполнилось столичной службе скорой помощи. С праздником медиков поздравил Сергей Собянин.

В своем телеграмм-канале мэр напомнил, что первая московская неотложка отправилась на вызов 28 апреля 1898 года. На данный момент в московской скорой работают 11 тысяч человек. В среднем в сутки они совершают более 12 тысяч выездов, а за год – около четырех миллионов.

Врачи обеспечены всеми необходимыми лекарствами и современным оборудованием. Бригады используют специальные планшеты, подключенные к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Это позволяет быстро получать информацию о прошлых болезнях пациента.

За последние три года увеличилось количество реанимационных бригад. А в начале 2022 года открылся Центр критических состояний, там медработники могут получить дополнительные знания по лечению самых тяжелых случаев.

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