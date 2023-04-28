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28 апреля, 16:15

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Собянин открыл после реконструкции Южный речной вокзал в районе Нагатинский Затон

Собянин открыл после реконструкции Южный речной вокзал в районе Нагатинский Затон

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Сергей Собянин принял участие в открытии Южного речного вокзала после реконструкции. Первый круизный лайнер отправится оттуда 5 мая. Туда же будут причаливать речные трамвайчики.

Мэр рассказал, что последние 20 лет Южный речной вокзал использовали не по назначению – там был автомобильный рынок и магазин игрушек. Здание было в упадке. Теперь же ему вернули не только функцию, но и исторический облик.

Реставраторы воссоздали надпись "Москва" на фасаде, 14-метровый шпиль, компас и скульптуры, символизирующие пять морей, с которыми связана столица: Черное, Азовское, Балтийское, Каспийское и Белое. Для пассажиров и гостей в обновленном здании вокзала будут работать зал ожидания, ресторан и кафе, кассы и стойка информации, офисы туроператоров. На крыше открыли смотровую площадку и зону отдыха с шезлонгами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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