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Собянин пригласил жителей Москвы на городской семейный фестиваль "Мой район"

Собянин пригласил жителей Москвы на городской семейный фестиваль "Мой район"

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Москвичей пригласили на семейный фестиваль "Мой район". О том, какую программу подготовили для гостей, в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Так, на территории "Острова Мечты" появилось сразу несколько тематических зон. В развлекательной зоне дадут уроки танцев и рисования. На площадке "Вселенная спорта" опытные инструкторы научат кататься на скейтборде. А маленьких посетителей ждут "веселые старты".

Кроме того, можно будет посмотреть выступления кинологов и освоить азы дрессировки собак. Фестиваль продлится до 20:00 29 апреля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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