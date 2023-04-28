Собянин пригласил жителей Москвы на городской семейный фестиваль "Мой район"

Москвичей пригласили на семейный фестиваль "Мой район". О том, какую программу подготовили для гостей, в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Так, на территории "Острова Мечты" появилось сразу несколько тематических зон. В развлекательной зоне дадут уроки танцев и рисования. На площадке "Вселенная спорта" опытные инструкторы научат кататься на скейтборде. А маленьких посетителей ждут "веселые старты".

Кроме того, можно будет посмотреть выступления кинологов и освоить азы дрессировки собак. Фестиваль продлится до 20:00 29 апреля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.