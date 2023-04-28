Собянин рассказал, как городские службы готовят Москву к майским праздникам

Москва встретит майские праздники в обновленном виде. О большой работе по благоустройству столицы в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Еще в начале апреля за дело взялись сотрудники комплекса городского хозяйства, устроив генеральную уборку. Они мыли дороги, мосты, эстакады, а это более двух тысяч сложных инженерных сооружений. Также рабочие приводили в порядок памятники, фасады домов, дворы и парки.

Кроме того, 15 апреля на помощь коммунальным бригадам пришли и сами жители. В субботнике приняли участие более полутора миллионов неравнодушных москвичей. В данный момент все весенние работы находятся на финишной прямой.

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