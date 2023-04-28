Собянин: Москва заключит первый в стране межрегиональный офсетный контракт

Москва проведет конкурс на заключение первого в стране межрегионального офсетного контракта. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

В рамках соглашения в течение следующих 10 лет столица и Самарская область будут закупать перчатки для медицинских учреждений по фиксированной формуле цены. При этом поставщик должен будет организовать производство изделий в Поволжье и вложить в предприятие не менее ста миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.