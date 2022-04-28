Собянин отметил успехи московских спортсменов и тренеров на Олимпиаде в Пекине

Сергей Собянин вручил награды с денежными сертификатами московским чемпионам и призерам Олимпиады в Пекине и их тренерам. Церемония награждения состоялась в столичной мэрии.

От Москвы олимпийские чемпионы получили по 4 миллиона рублей, серебряные призеры – по 2,5 миллиона рублей, бронзовые – 1,7 миллиона рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

