Собянин наградил московских чемпионов и призеров Олимпиады в Пекине

Сергей Собянин вручил награды с денежными сертификатами московским чемпионам и призерам Олимпиады в Пекине и их тренерам. Церемония награждения состоялась в столичной мэрии.

В ходе поздравления градоначальник отметил, что российским спортсменам пришлось участвовать в сложных соревнованиях из-за постоянного давления и санкций.

"Но что интересно: чем большее давление на нас оказывают, тем больше поддерживает наша страна свой спорт, своих спортсменов. Больше за них болеет, больше за них переживает. И на самом деле, несмотря на разные ограничения по поводу нашей команды и персональных спортсменов, результат, я считаю, получился замечательным", – заявил Собянин.

Мэр высоко отметил результат московских спортсменов, завоевавших 13 медалей. Он поблагодарил и тренеров, которые привели спортсменов к выдающимся результатам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.