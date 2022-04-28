Собянин утвердил проект благоустройства территории станции Санино МЦД-4

Правительство Москвы утвердило проект благоустройства территории возле станции Санино будущего МЦД-4. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Как отметил мэр, территорию сделают максимально комфортной для пассажиров. Так, например, появятся дополнительные наземные переходы и светофоры, велошеринг, стоянки такси. Новая пешеходная улица свяжет Санино с Октябрьской улицей в деревне Крекшино.

Для организации удобного подхода к станции продлят два подземных пешеходных перехода. От станции до остановок пассажиры смогут пройти под навесами, защищающими от дождя.

Станцию Санино открыли в ТиНАО в 2020 году. Сейчас работает одна платформа с вестибюлем, вторую платформу и вестибюль планируют открыть в 2022 году. Строительство станции Санино и благоустройство территории – часть проекта создания МЦД-4. Его общая протяженность составит 86 километров. МЦД-4 планируется открыть в 2022 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

