Сергей Собянин представил три проекта благоустройства Центрального округа в 2022 году. Это квартал между улицами Новорогожской, Нижегородской и Рогожский Вал в Таганском районе.

Там обновят детские и спортивные площадки, установят новые фонари. Ярких красок добавят газоны и цветники. Также приведут в порядок территорию Центра содействия семейному воспитанию "Спутник" на улице Мельникова. Там обустроят детскую игровую зону и расширят спортивную. Безопасность детей обеспечит система видеонаблюдения.

В Пресненском районе обновят территорию Научно-практического центра детской психоневрологии. Там появится площадка лечебной физкуль­туры и прогулочная зона с тактильными тропами. Планируется создать площадку для отдыха персонала и гостевую парковку.

Помимо этого, до конца года в Центральном округе благоустроят 39 школьных территорий. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

