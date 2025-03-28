Движение ограничат в трех округах Москвы 29 и 30 марта

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28 марта, 20:45

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Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 марта

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 марта

Собянин сообщил об итогах первых пяти лет работы Некрасовской линии метро

Собянин объявил об открытии еще четырех поликлиник после реконструкции

Собянин: завершена реконструкция 289 зданий поликлиник из 340

Собянин рассказал, как город поддерживает развитие творчества в школах искусств

Собянин: на площадках московского кинокластера за год снято около 120 проектов

Собянин объявил об открытии еще четырех поликлиник после реконструкции

Собянин: Некрасовская линия метро позволяет строить маршруты через 5 районов города

Собянин: завершена реконструкция уже 289 зданий поликлиник из 340

Собянин: за 5 лет Некрасовской линией метро воспользовались более 200 млн раз

В Москве завершена реконструкция 289 зданий поликлиник из порядка 340 запланированных, заявил Сергей Собянин.

Все они оснащены по московскому стандарту – современные кабинеты, цифровое оборудование. Приема пациенты дожидаюся в комфортных условиях.

По словам синоптиков, в Москве ожидаются солнечные и теплые выходные. По прогнозам, температура будет выше нормы. Воздух может прогреться до 15 градусов. На улицах поэтапно проводят генеральную уборку.

Как город готовится к весне – в эфире телеканала Москва 24.

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