Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 марта

В Москве завершена реконструкция 289 зданий поликлиник из порядка 340 запланированных, заявил Сергей Собянин.

Все они оснащены по московскому стандарту – современные кабинеты, цифровое оборудование. Приема пациенты дожидаюся в комфортных условиях.

По словам синоптиков, в Москве ожидаются солнечные и теплые выходные. По прогнозам, температура будет выше нормы. Воздух может прогреться до 15 градусов. На улицах поэтапно проводят генеральную уборку.

Как город готовится к весне – в эфире телеканала Москва 24.

