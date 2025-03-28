Движение ограничат в трех округах Москвы 29 и 30 марта

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28 марта, 16:30

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Собянин рассказал, как город поддерживает развитие творчества в школах искусств

Собянин рассказал, как город поддерживает развитие творчества в школах искусств

Собянин: на площадках московского кинокластера за год снято около 120 проектов

Собянин объявил об открытии еще четырех поликлиник после реконструкции

Собянин: Некрасовская линия метро позволяет строить маршруты через 5 районов города

Собянин: завершена реконструкция уже 289 зданий поликлиник из 340

Собянин: за 5 лет Некрасовской линией метро воспользовались более 200 млн раз

Собянин: москвичи посетили офтальмологов в поликлиниках за год более 3,7 млн раз

Собянин сообщил об итогах первых пяти лет работы Некрасовской линии метро

Собянин: за 5 лет Некрасовской линией метро воспользовались более 200 млн раз

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 27 марта

За время реализации проекта "Искусство – детям" Москва полностью обновила 80% школ искусств – это 170 зданий. Как рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, для ребят закупили больше 13 тысяч музыкальных инструментов, а также звуковую, световую технику, мольберты и другое необходимое оборудование для творчества.

Кроме того, мэр Москвы напомнил, что город поддерживает одаренных детей грантами. С марта на них могут претендовать ученики не только государственных учреждений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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