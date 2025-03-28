Собянин рассказал, как город поддерживает развитие творчества в школах искусств

За время реализации проекта "Искусство – детям" Москва полностью обновила 80% школ искусств – это 170 зданий. Как рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, для ребят закупили больше 13 тысяч музыкальных инструментов, а также звуковую, световую технику, мольберты и другое необходимое оборудование для творчества.

Кроме того, мэр Москвы напомнил, что город поддерживает одаренных детей грантами. С марта на них могут претендовать ученики не только государственных учреждений.

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