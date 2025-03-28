28 марта, 07:15Новости
Собянин сообщил об итогах первых пяти лет работы Некрасовской линии метро
Более 200 миллионов раз пассажиры воспользовались Некрасовской линией метро за пять лет ее работы. Сергей Собянин отметил, что ветка значительно разгрузила транспортную систему юго-востока столицы.
Линия проходит через районы Некрасовка, Косино-Ухтомский, Выхино-Жулебино, Рязанский и Нижегородский. Рядом с новыми станциями появились общественные пространства, включая парк в Некрасовке.
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