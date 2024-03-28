Собянин открыл реконструированную развязку на подъезде к аэропорту Шереметьево

28 марта Сергей Собянин открыл движение по развязке на подъезде к аэропорту Шереметьево. Новый объект дорожно-уличной инфраструктуры включает путепровод через пути МЦД-3 и новые съезды с Международного на Ленинградское шоссе.

Развязка должна улучшить транспортную ситуацию для сотен тысяч жителей Зеленограда и Подмосковья. Кроме того, она позволит сократить время в пути по дороге в аэропорт.

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