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28 марта, 22:15

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Собянин открыл реконструированную развязку на подъезде к аэропорту Шереметьево

Собянин открыл реконструированную развязку на подъезде к аэропорту Шереметьево

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Собянин открыл реконструированную развязку на подъезде к аэропорту Шереметьево

Новости часа: Собянин открыл новый путепровод на подъезде к аэропорту Шереметьево

Собянин открыл новый путепровод на подъезде к аэропорту Шереметьево

Новости часа: Собянин открыл новый путепровод на подъезде к аэропорту Шереметьево

28 марта Сергей Собянин открыл движение по развязке на подъезде к аэропорту Шереметьево. Новый объект дорожно-уличной инфраструктуры включает путепровод через пути МЦД-3 и новые съезды с Международного на Ленинградское шоссе.

Развязка должна улучшить транспортную ситуацию для сотен тысяч жителей Зеленограда и Подмосковья. Кроме того, она позволит сократить время в пути по дороге в аэропорт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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