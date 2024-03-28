Новости часа: Москва одобрила гранты столичным производителям оборудования – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва одобрила первые в 2024 году 46 заявок на получение грантов для развития деятельности. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Искусственный интеллект поможет московским врачам определить патологии шейного отдела позвоночника, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Веломаршрут "Зеленое кольцо" полностью запустят в Москве в 2024 году. Об этом рассказали в ЦОДД.