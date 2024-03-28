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Новости

28 марта, 18:00

Новости

Новости часа: Москва одобрила гранты столичным производителям оборудования – Собянин

Новости часа: Москва одобрила гранты столичным производителям оборудования – Собянин

Собянин: Москва одобрила 46 заявок на получение грантов на развитие бизнеса

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве станции "Корниловская" Троицкой линии

Собянин открыл реконструированную развязку на подъезде к аэропорту Шереметьево

Новости часа: Собянин открыл новый путепровод на подъезде к аэропорту Шереметьево

Собянин открыл новый путепровод на подъезде к аэропорту Шереметьево

Новости часа: Собянин открыл новый путепровод на подъезде к аэропорту Шереметьево

Собянин открыл реконструированную развязку на подъезде к аэропорту Шереметьево

Собянин открыл новый путепровод на подъезде к аэропорту Шереметьево

Новости часа: 90 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" выписали из больниц

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва одобрила первые в 2024 году 46 заявок на получение грантов для развития деятельности. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Искусственный интеллект поможет московским врачам определить патологии шейного отдела позвоночника, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Веломаршрут "Зеленое кольцо" полностью запустят в Москве в 2024 году. Об этом рассказали в ЦОДД.

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