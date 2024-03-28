Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 марта, 16:00

Новости

Новости часа: Собянин открыл новый путепровод на подъезде к аэропорту Шереметьево

Новости часа: Собянин открыл новый путепровод на подъезде к аэропорту Шереметьево

Собянин открыл новый путепровод на подъезде к аэропорту Шереметьево

Новости часа: Собянин открыл новый путепровод на подъезде к аэропорту Шереметьево

Собянин открыл реконструированную развязку на подъезде к аэропорту Шереметьево

Собянин открыл новый путепровод на подъезде к аэропорту Шереметьево

Новости часа: 90 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" выписали из больниц

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о реализации программы реновации в Кузьминках

Собянин: начался прием заявок на участие в программе "Твой старт в туризме"

Собянин заявил о создании транспортного хаба в поселении Мосрентген ТиНАО

Мэр Москвы пригласил молодежь принять участие в проекте "Твой старт в туризме"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин открыл новый путепровод на подъезде к аэропорту Шереметьево. Новая развязка на Ленинградском шоссе улучшит трафик для 600 тысяч жителей Зеленограда и Подмосковья.

Центр "Мосволонтер" открыл обучающие курсы для жителей города, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По данным синоптиков, четверг, 28 марта, в Москве стал самым теплым днем с начала года. Термометры показали 9,2 градуса.

Читайте также
мэр МосквытранспортдорогигородобществопогодавидеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика