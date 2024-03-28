28 марта, 16:00Новости
Новости часа: Собянин открыл новый путепровод на подъезде к аэропорту Шереметьево
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин открыл новый путепровод на подъезде к аэропорту Шереметьево. Новая развязка на Ленинградском шоссе улучшит трафик для 600 тысяч жителей Зеленограда и Подмосковья.
Центр "Мосволонтер" открыл обучающие курсы для жителей города, сообщила заммэра Наталья Сергунина.
По данным синоптиков, четверг, 28 марта, в Москве стал самым теплым днем с начала года. Термометры показали 9,2 градуса.