Новости часа: Собянин открыл новый путепровод на подъезде к аэропорту Шереметьево

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин открыл новый путепровод на подъезде к аэропорту Шереметьево. Новая развязка на Ленинградском шоссе улучшит трафик для 600 тысяч жителей Зеленограда и Подмосковья.

Центр "Мосволонтер" открыл обучающие курсы для жителей города, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По данным синоптиков, четверг, 28 марта, в Москве стал самым теплым днем с начала года. Термометры показали 9,2 градуса.