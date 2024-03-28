Собянин: начался прием заявок на участие в программе "Твой старт в туризме"

Для развития туристической отрасли в столице ищут талантливую молодежь, которую приглашают поучаствовать в программе "Твой старт в туризме". Там 28 марта начался прием заявок. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

В этом году попробовать свои силы могут жители всех регионов, обладатели разных профессий и уровня образования. Единственный критерий – участникам должно быть от 18 до 35 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.