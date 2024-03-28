Мэр Москвы пригласил молодежь принять участие в проекте "Твой старт в туризме"

Сергей Собянин дал старт приему заявок на участие в программе "Твой старт в туризме".

Кроме того, в течение пяти лет в рамках программы КРТ на участке бывшей промзоны Грайвороново построят современный жилой квартал с хоккейным центром.

Почти 20 столичных компаний стали победителями конкурса отечественных брендов "Знай наших".

Тем временем СМИ также пишут, что в Москве выставили на торги два санатория, пансионат и земельный участок.

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