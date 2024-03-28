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Новости

28 марта, 10:45

Новости

Мэр Москвы пригласил молодежь принять участие в проекте "Твой старт в туризме"

Мэр Москвы пригласил молодежь принять участие в проекте "Твой старт в туризме"

Собянин назвал важнейшие проекты социальной поддержки москвичей

Собянин заявил о создании транспортного хаба в поселении Мосрентген ТиНАО

Сергей Собянин рассказал, какую социальную поддержку город оказывает москвичам

Собянин рассказал о реализации программы реновации в Кузьминках

Новости часа: МЧС РФ опубликовало новый список погибших при теракте в "Крокус Сити Холле"

Сергей Собянин рассказал о планах развития района Кузьминки

Новости часа: Собянин сообщил о планах обновления парка "Кузьминки"

Собянин: рядом с деревней Троицкое в ТиНАО построят крупный пищевой кластер

Новости часа: Собянин рассказал о реализации программы реновации в Кузьминках

Сергей Собянин дал старт приему заявок на участие в программе "Твой старт в туризме".

Кроме того, в течение пяти лет в рамках программы КРТ на участке бывшей промзоны Грайвороново построят современный жилой квартал с хоккейным центром.

Почти 20 столичных компаний стали победителями конкурса отечественных брендов "Знай наших".

Тем временем СМИ также пишут, что в Москве выставили на торги два санатория, пансионат и земельный участок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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