28 марта, 10:45Новости
Мэр Москвы пригласил молодежь принять участие в проекте "Твой старт в туризме"
Сергей Собянин дал старт приему заявок на участие в программе "Твой старт в туризме".
Кроме того, в течение пяти лет в рамках программы КРТ на участке бывшей промзоны Грайвороново построят современный жилой квартал с хоккейным центром.
Почти 20 столичных компаний стали победителями конкурса отечественных брендов "Знай наших".
Тем временем СМИ также пишут, что в Москве выставили на торги два санатория, пансионат и земельный участок.
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