Сергей Собянин рассказал, какую социальную поддержку город оказывает москвичам

В столице активно оказывают поддержку семьям с детьми. Родители и дети не только получают различные компенсации и льготы: на данный момент в Москве работает 21 центр поддержки семей, они есть в каждом округе столицы.

За помощью обратиться можно и в центры содействия семейному воспитанию. Кроме того, в городе для приемных родителей открыты больше 40 школ.

Особую поддержку получают многодетные семьи, отметил Сергей Собянин. В Москве создана вся инфраструктура поддержки семей с момента рождения ребенка и до его совершеннолетия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.