Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 марта, 08:30

Новости

Сергей Собянин рассказал, какую социальную поддержку город оказывает москвичам

Сергей Собянин рассказал, какую социальную поддержку город оказывает москвичам

Собянин рассказал о реализации программы реновации в Кузьминках

Новости часа: МЧС РФ опубликовало новый список погибших при теракте в "Крокус Сити Холле"

Сергей Собянин рассказал о планах развития района Кузьминки

Новости часа: Собянин сообщил о планах обновления парка "Кузьминки"

Собянин: рядом с деревней Троицкое в ТиНАО построят крупный пищевой кластер

Новости часа: Собянин рассказал о реализации программы реновации в Кузьминках

Собянин встретился с новоселами – участниками программы реновации в Кузьминках

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о программе обновления театров

Новости часа: Собянин рассказал о реализации программы реновации в Кузьминках

В столице активно оказывают поддержку семьям с детьми. Родители и дети не только получают различные компенсации и льготы: на данный момент в Москве работает 21 центр поддержки семей, они есть в каждом округе столицы.

За помощью обратиться можно и в центры содействия семейному воспитанию. Кроме того, в городе для приемных родителей открыты больше 40 школ.

Особую поддержку получают многодетные семьи, отметил Сергей Собянин. В Москве создана вся инфраструктура поддержки семей с момента рождения ребенка и до его совершеннолетия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобществовидеоМаксим СеликовАнастасия БородинаДарья Филаткина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика