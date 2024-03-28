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28 марта, 07:15

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Собянин рассказал о реализации программы реновации в Кузьминках

Собянин рассказал о реализации программы реновации в Кузьминках

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Почти половина жителей Кузьминок переедут по программе реновации – Собянин

Около 170 тысяч человек переедут в новые квартиры по программе реновации до 2027 года. По количеству переселений в числе лидеров находится юго-восточный округ столицы, особенно район Кузьминки, где новое жилье получат более 40% жителей.

В этом столичном районе в городскую программу включено рекордное число домов – почти 300. Всего на юго-востоке столицы должны расселить более 800 старых домов.

Сергей Собянин встретился с новоселами, которые обустраиваются в современном жилом комплексе на Волгоградском проспекте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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