Собянин рассказал о реализации программы реновации в Кузьминках

Около 170 тысяч человек переедут в новые квартиры по программе реновации до 2027 года. По количеству переселений в числе лидеров находится юго-восточный округ столицы, особенно район Кузьминки, где новое жилье получат более 40% жителей.

В этом столичном районе в городскую программу включено рекордное число домов – почти 300. Всего на юго-востоке столицы должны расселить более 800 старых домов.

Сергей Собянин встретился с новоселами, которые обустраиваются в современном жилом комплексе на Волгоградском проспекте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.