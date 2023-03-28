Собянин рассказал о новых проектах комплексного развития территорий в трех районах Москвы

Новые жилые кварталы появятся в Черемушках, Ярославском и Обручевском районах. Их построят на месте бывшей промзоны и двух неэффективно используемых территорий. Часть квартир получат участники программы реновации. Об этом рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

В Хибинском проезде появится образовательный и физкультурно-оздоровительный комплекс. В Черемушках построят жилые дома, детсад, школу и коммунальные объекты. Новые образовательные учреждения для детей появятся и на улице Обручева.

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