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Новости

28 марта, 16:30

Общество

Новости часа: Собянин рассказал, как изменится ТПУ "Косино" после реконструкции

Новости часа: Собянин рассказал, как изменится ТПУ "Косино" после реконструкции

Новости часа: средняя скорость движения на МКАД выросла на 6% за последние 5 лет

Новости часа: спускаемый аппарат "Союза МС-22" приземлился в Казахстане

Москва приобретет более 7,5 тыс томов "Православной энциклопедии" для библиотек

Собянин рассказал о строительстве дополнительных выходов, вестибюлей и переходов БКЛ

Собянин рассказал, что средняя скорость движения на МКАД выросла на 6%

Новости часа: 2023 год станет беспрецедентным в плане развития железных дорог – Собянин

Собянин рассказал о беспрецедентном развитии железных дорог столичного региона в этом году

Собянин: за 10 лет в Москве открыли и обновили 85 зданий театров

Собянин объявил о скором открытии Театра Эстрады после реставрации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В ходе реконструкции ТПУ "Косино" будет создан пригородный вокзал. Об этом заявил Сергей Собянин.

Заводы в Челябинске и Кировске до конца года увеличат выпуск ракет и снарядов в 7–8 раз. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Более 75 тысячи бюджетных мест выделят в вузах России на педагогические специальности в 2023 году. Об этом рассказали в Минпросвещения.

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