Новости часа: Собянин рассказал, как изменится ТПУ "Косино" после реконструкции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В ходе реконструкции ТПУ "Косино" будет создан пригородный вокзал. Об этом заявил Сергей Собянин.

Заводы в Челябинске и Кировске до конца года увеличат выпуск ракет и снарядов в 7–8 раз. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Более 75 тысячи бюджетных мест выделят в вузах России на педагогические специальности в 2023 году. Об этом рассказали в Минпросвещения.