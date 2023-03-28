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Новости

28 марта, 16:00

Политика

Новости часа: средняя скорость движения на МКАД выросла на 6% за последние 5 лет

Новости часа: средняя скорость движения на МКАД выросла на 6% за последние 5 лет

Новости часа: спускаемый аппарат "Союза МС-22" приземлился в Казахстане

Москва приобретет более 7,5 тыс томов "Православной энциклопедии" для библиотек

Собянин рассказал о строительстве дополнительных выходов, вестибюлей и переходов БКЛ

Собянин рассказал, что средняя скорость движения на МКАД выросла на 6%

Новости часа: 2023 год станет беспрецедентным в плане развития железных дорог – Собянин

Собянин рассказал о беспрецедентном развитии железных дорог столичного региона в этом году

Собянин: за 10 лет в Москве открыли и обновили 85 зданий театров

Собянин объявил о скором открытии Театра Эстрады после реставрации

Уровень преступности в Москве за последние годы снизился вдвое – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Средняя скорость движения на МКАД выросла на 6% за последние 5 лет. Как отметил Сергей Собянин, это результат продолжающейся модернизации Кольцевой и дорожной сети.

Возвращение "Союза МС-22" на Землю прошло не по худшему варианту. Об этом заявил "Роскосмос".

Россия разочарована итогом голосования в Совете Безопасности ООН о расследовании ЧП на "Северных потоках". Об этом сообщил МИД РФ.

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