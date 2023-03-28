Новости часа: средняя скорость движения на МКАД выросла на 6% за последние 5 лет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Средняя скорость движения на МКАД выросла на 6% за последние 5 лет. Как отметил Сергей Собянин, это результат продолжающейся модернизации Кольцевой и дорожной сети.

Возвращение "Союза МС-22" на Землю прошло не по худшему варианту. Об этом заявил "Роскосмос".

Россия разочарована итогом голосования в Совете Безопасности ООН о расследовании ЧП на "Северных потоках". Об этом сообщил МИД РФ.