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Транспорт

Собянин рассказал о строительстве дополнительных выходов, вестибюлей и переходов БКЛ

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В Москве появятся дополнительные переходы и вестибюли подземки. Их построят для связи станций "Электрозаводская" и "Авиамоторная" БКЛ с радиальными линиями столичного метро, сообщил в своем телеграмм-канале Сергей Собянин.

По словам мэра, это поможет сделать Большую кольцевую линию удобнее и еще больше вписать ее в действующую систему городского транспорта. Подземный переход на "Электрозаводской" упростит путь до Арбатско-Покровской линии, а на "Авиамтороной" построят второй вестибюль. Это будет вход со стороны Авиамоторной и Красноказарменной улиц. Там же будет подземный переход под железной дорогой и пересадка на Калининскую линию.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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