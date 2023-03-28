Собянин рассказал о строительстве дополнительных выходов, вестибюлей и переходов БКЛ

В Москве появятся дополнительные переходы и вестибюли подземки. Их построят для связи станций "Электрозаводская" и "Авиамоторная" БКЛ с радиальными линиями столичного метро, сообщил в своем телеграмм-канале Сергей Собянин.

По словам мэра, это поможет сделать Большую кольцевую линию удобнее и еще больше вписать ее в действующую систему городского транспорта. Подземный переход на "Электрозаводской" упростит путь до Арбатско-Покровской линии, а на "Авиамтороной" построят второй вестибюль. Это будет вход со стороны Авиамоторной и Красноказарменной улиц. Там же будет подземный переход под железной дорогой и пересадка на Калининскую линию.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.