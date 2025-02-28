Участок Калужско-Рижской линии метро закроют 1 и 2 марта

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Новости

28 февраля, 18:30

Мэр Москвы

Новости часа: мэр Москвы объявил об открытии еще пяти поликлиник с современным оснащением

Новости часа: мэр Москвы объявил об открытии еще пяти поликлиник с современным оснащением

Новости часа: будущих реставраторов готовят более 10 учебных заведений Москвы

Сергей Собянин: будущих реставраторов готовят более 10 учебных заведений Москвы

Новости часа: две модернизированные поликлиники начнут принимать пациентов с 3 марта

Новости часа: выплаты семьям погибших сотрудников МВД и инвалидам увеличат вдвое в Москве

Собянин: открывается еще пять поликлиник после реконструкции

Новости часа: началось строительство Шелепихинского газопровода под Москвой-рекой

Новости часа: в Москве открывается еще пять обновленных поликлиник – Собянин

Собянин: в Москве открывается еще пять обновленных поликлиник

Новости часа: Собянин вдвое увеличил выплаты семьям погибших сотрудников МВД

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще пять поликлиник открываются в Москве в ближайшие дни после реконструкции. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Восемь школ и пять детских садов построят и реконструируют в ТиНАО до 2028 года, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новый туристический поезд из Москвы в Нижний Новгород и Муром запустят 16 и 23 мая, сообщили в Федеральной пассажирской компании.

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