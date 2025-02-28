Новости часа: мэр Москвы объявил об открытии еще пяти поликлиник с современным оснащением

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще пять поликлиник открываются в Москве в ближайшие дни после реконструкции. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Восемь школ и пять детских садов построят и реконструируют в ТиНАО до 2028 года, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новый туристический поезд из Москвы в Нижний Новгород и Муром запустят 16 и 23 мая, сообщили в Федеральной пассажирской компании.