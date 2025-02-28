Новости часа: будущих реставраторов готовят более 10 учебных заведений Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Реставраторов в Москве готовят более 10 колледжей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Жители почти 260 домов начали переселение по реновации в прошлом году, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Москвичей научат проходить собеседования на бесплатных тренингах службы занятости, пишет портал mos.ru.