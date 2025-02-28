Участок Калужско-Рижской линии метро закроют 1 и 2 марта

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28 февраля, 17:45

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Новости часа: будущих реставраторов готовят более 10 учебных заведений Москвы

Новости часа: будущих реставраторов готовят более 10 учебных заведений Москвы

Сергей Собянин: будущих реставраторов готовят более 10 учебных заведений Москвы

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Новости часа: Собянин вдвое увеличил выплаты семьям погибших сотрудников МВД

Собянин увеличил выплаты сотрудникам МВД, ставшим инвалидами, и семьям погибших

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Реставраторов в Москве готовят более 10 колледжей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Жители почти 260 домов начали переселение по реновации в прошлом году, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Москвичей научат проходить собеседования на бесплатных тренингах службы занятости, пишет портал mos.ru.

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