Участок Калужско-Рижской линии метро закроют 1 и 2 марта

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Новости

28 февраля, 15:45

Новости

Новости часа: выплаты семьям погибших сотрудников МВД и инвалидам увеличат вдвое в Москве

Новости часа: выплаты семьям погибших сотрудников МВД и инвалидам увеличат вдвое в Москве

Собянин: открывается еще пять поликлиник после реконструкции

Новости часа: началось строительство Шелепихинского газопровода под Москвой-рекой

Новости часа: в Москве открывается еще пять обновленных поликлиник – Собянин

Собянин: в Москве открывается еще пять обновленных поликлиник

Новости часа: Собянин вдвое увеличил выплаты семьям погибших сотрудников МВД

Собянин увеличил выплаты сотрудникам МВД, ставшим инвалидами, и семьям погибших

Собянин подписал распоряжение об увеличении выплат сотрудникам МВД и семьям погибших

Сергей Собянин объявил о начале строительства Шелепихинского газопровода-дюкера

Сергей Собянин открыл Культурный центр "Москвич" после реконструкции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Выплаты семьям погибших сотрудников МВД и инвалидам увеличат вдвое. Об этом заявил Сергей Собянин.

Более 40 новых объектов производства появится в Москве в 2025 году, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По прогнозам синоптиков, календарная весна в Москве начнется плюсовой температурой и небольшим снегом.

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