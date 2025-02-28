28 февраля, 15:45Новости
Новости часа: выплаты семьям погибших сотрудников МВД и инвалидам увеличат вдвое в Москве
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Выплаты семьям погибших сотрудников МВД и инвалидам увеличат вдвое. Об этом заявил Сергей Собянин.
Более 40 новых объектов производства появится в Москве в 2025 году, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
По прогнозам синоптиков, календарная весна в Москве начнется плюсовой температурой и небольшим снегом.