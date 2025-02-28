Новости часа: выплаты семьям погибших сотрудников МВД и инвалидам увеличат вдвое в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Выплаты семьям погибших сотрудников МВД и инвалидам увеличат вдвое. Об этом заявил Сергей Собянин.

Более 40 новых объектов производства появится в Москве в 2025 году, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По прогнозам синоптиков, календарная весна в Москве начнется плюсовой температурой и небольшим снегом.