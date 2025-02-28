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28 февраля, 10:45

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Собянин подписал распоряжение об увеличении выплат сотрудникам МВД и семьям погибших

Собянин подписал распоряжение об увеличении выплат сотрудникам МВД и семьям погибших

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Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств. Сергей Собянин распорядился увеличить выплаты сотрудникам МВД, ставшим инвалидами, и семьям погибших в 2 раза. Теперь пострадавшие получат материальную помощь в размере 400 тысяч рублей вместо 200.

Тем временем промышленный комплекс общей площадью 5,9 тысячи квадратных метров построят на улице Верхние Поля в Люблине. Об этом сообщила пресс-служба председателя комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлианы Княжевской.

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