Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 февраля.

Так, строительство лучевого корпуса, последнего в составе медицинского комплекса в Коммунарке, находится на финальном этапе. По словам Сергея Собянина, корпус почти достроен – осталось завершить наладку оборудования.

В итоге лучевой корпус станет одним из самых высокотехнологичных в городе. Это позволит в разы сократить время на диагностику и точнее подобрать лечение.

Кроме того, на станции метро "Домодедовская" установят новый вестибюль между первым и вторым выходами. Для этого тут возведут новый вестибюль. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.