Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 февраля, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 февраля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 февраля

"Мой район. Новости": лучевой корпус больницы в Коммунарке откроют в Москве осенью

Новости часа: новый центр лучевой терапии в больнице в Коммунарке откроют в Москве

Новости часа: в центрах госуслуг ежедневно помогают 70 тысячам москвичей

Собянин: в 2024 году в Москве открыто около 400 лыжных трасс

Сергей Собянин: в Москве работает 138 центров госуслуг

Новости часа: Собянин рассказал об уникальных домах-музеях и мемориальных квартирах Москвы

"Мой район. Новости": Собянин сообщил о скором открытии лучевого корпуса больницы в Москве

Собянин: в центрах госуслуг ежедневно помогают 70 тысячам москвичей

Собянин: завершаем создание крупнейшего медицинского комплекса в Коммунарке

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 февраля.

Так, строительство лучевого корпуса, последнего в составе медицинского комплекса в Коммунарке, находится на финальном этапе. По словам Сергея Собянина, корпус почти достроен – осталось завершить наладку оборудования.

В итоге лучевой корпус станет одним из самых высокотехнологичных в городе. Это позволит в разы сократить время на диагностику и точнее подобрать лечение.

Кроме того, на станции метро "Домодедовская" установят новый вестибюль между первым и вторым выходами. Для этого тут возведут новый вестибюль. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика