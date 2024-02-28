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Новости

Новости

28 февраля, 18:00

Общество

Новости часа: Собянин рассказал об уникальных домах-музеях и мемориальных квартирах Москвы

Новости часа: Собянин рассказал об уникальных домах-музеях и мемориальных квартирах Москвы

"Мой район. Новости": Собянин сообщил о скором открытии лучевого корпуса больницы в Москве

Собянин: в центрах госуслуг ежедневно помогают 70 тысячам москвичей

Собянин: завершаем создание крупнейшего медицинского комплекса в Коммунарке

Новости часа: Собянин сообщил о скором открытии лучевого корпуса больницы в Коммунарке

Собянин сообщил о скором открытии лучевого корпуса больницы в Коммунарке

Новости часа: Собянин сообщил о скором открытии лучевого корпуса больницы в Коммунарке

Сергей Собянин сообщил о подготовке к открытию нового корпуса лучевой терапии в Коммунарке

Новости часа: в этом году в Москве открыто около 400 лыжных трасс

"Цифра дня": 500 километров

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 375 тысяч человек посетили дома-музеи и мемориальные квартиры в Москве за год. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Около 400 поездов Центрального транспортного узла планируют обновить до 2030 года. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Гололедицу обещают в столице после 19:00 28 февраля. По данным комплекса городского хозяйства, температура снова опустится.

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