Новости часа: Собянин рассказал об уникальных домах-музеях и мемориальных квартирах Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 375 тысяч человек посетили дома-музеи и мемориальные квартиры в Москве за год. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Около 400 поездов Центрального транспортного узла планируют обновить до 2030 года. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Гололедицу обещают в столице после 19:00 28 февраля. По данным комплекса городского хозяйства, температура снова опустится.