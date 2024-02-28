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Новости

28 февраля, 17:45

Новости

Собянин: в центрах госуслуг ежедневно помогают 70 тысячам москвичей

Собянин: в центрах госуслуг ежедневно помогают 70 тысячам москвичей

Собянин: завершаем создание крупнейшего медицинского комплекса в Коммунарке

Новости часа: Собянин сообщил о скором открытии лучевого корпуса больницы в Коммунарке

Собянин сообщил о скором открытии лучевого корпуса больницы в Коммунарке

Новости часа: Собянин сообщил о скором открытии лучевого корпуса больницы в Коммунарке

Сергей Собянин сообщил о подготовке к открытию нового корпуса лучевой терапии в Коммунарке

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Собянин: в этом году в Москве открыто около 400 лыжных трасс

В Москве работают 138 центров госуслуг, в которые ежедневно обращаются за помощью почти 70 тысяч человек. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что госуслуги – это больше 11 тысяч специалистов и индивидуальный подход к каждому посетителю. Еще москвичам доступны флагманские офисы с расширенным перечнем услуг и дополнительными сервисами. А в зоне электронных услуг сотрудники помогают оформить документы онлайн.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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