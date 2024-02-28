Собянин сообщил о скором открытии лучевого корпуса больницы в Коммунарке

В больнице в Коммунарке готовят к открытию корпус лучевой терапии. Об этом заявил Сергей Собянин во время осмотра объекта.

По словам мэра, это финальный этап создания крупнейшего многопрофильного медицинского комплекса. Корпус площадью почти 13 тысяч квадратных метров рассчитан на 26 коек круглосуточного стационара, 50 коек дневного стационара и предназначен для проведения 3D и 4D лучевой терапии при онкологических заболеваниях.

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