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Новости

28 февраля, 15:00

Общество

Новости часа: Собянин сообщил о скором открытии лучевого корпуса больницы в Коммунарке

Новости часа: Собянин сообщил о скором открытии лучевого корпуса больницы в Коммунарке

Сергей Собянин сообщил о подготовке к открытию нового корпуса лучевой терапии в Коммунарке

Новости часа: в этом году в Москве открыто около 400 лыжных трасс

"Цифра дня": 500 километров

Новости часа: еще пять речных маршрутов запустят в Москве до 2030 года

Собянин: в этом году в Москве открыто около 400 лыжных трасс

Собянин рассказал об уникальных домах-музеях и мемориальных квартирах Москвы

Мэр Москвы рассказал о планах развития речного транспорта до 2030 года

Доля электромобилей в Москве увеличится с 0,2 до 7% к 2030 году – Собянин

Новости часа: тестирование в больницах Москвы прошли более 110 технологических проектов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве заканчивают создание крупнейшего медкомплекса города – больницы в Коммунарке. Там появится новый корпус лучевой терапии, рассказал Сергей Собянин.

Восемнадцать мостов и путепроводов отремонтируют в Москве в 2024 году. О предстоящих работах рассказал заммэра Петр Бирюков.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве и области до вечера субботы, 2 марта. О погодных условиях предупредили синоптики.

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