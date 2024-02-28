Новости часа: Собянин сообщил о скором открытии лучевого корпуса больницы в Коммунарке

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве заканчивают создание крупнейшего медкомплекса города – больницы в Коммунарке. Там появится новый корпус лучевой терапии, рассказал Сергей Собянин.

Восемнадцать мостов и путепроводов отремонтируют в Москве в 2024 году. О предстоящих работах рассказал заммэра Петр Бирюков.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве и области до вечера субботы, 2 марта. О погодных условиях предупредили синоптики.