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Новости

28 февраля, 14:45

Новости

Сергей Собянин сообщил о подготовке к открытию нового корпуса лучевой терапии в Коммунарке

Сергей Собянин сообщил о подготовке к открытию нового корпуса лучевой терапии в Коммунарке

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В Коммунарке завершается создание крупнейшего многопрофильного медицинского комплекса. В 2017 году больницу начали строить, а в феврале 2024 года вышли на финальный этап – строители возвели современную патоморфологическую лабораторию. Ее посетил Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, уже все патоморфологические лаборатории столичных онкологических клиник перевели в цифровой формат работы и объединили в единый контур. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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