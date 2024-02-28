Сергей Собянин сообщил о подготовке к открытию нового корпуса лучевой терапии в Коммунарке

В Коммунарке завершается создание крупнейшего многопрофильного медицинского комплекса. В 2017 году больницу начали строить, а в феврале 2024 года вышли на финальный этап – строители возвели современную патоморфологическую лабораторию. Ее посетил Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, уже все патоморфологические лаборатории столичных онкологических клиник перевели в цифровой формат работы и объединили в единый контур. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.