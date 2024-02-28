Собянин: в этом году в Москве открыто около 400 лыжных трасс

Нынешней зимой в столице открылось 400 лыжных трасс, они протянулись на более чем 500 километров. В своем личном блоге Сергей Собянин подвел итоги сезона.

По мнению мэра, главным открытием года стали семь трасс национального парка "Лосиный остров". Покататься на лыжах также можно на школьных стадионах, в зеленых зонах рядом с домом и на больших профессиональных трассах в городских парках. Длина последних составляет 230 километров, что на 40% больше, чем было 10 лет назад.

Общая протяженность освещенных трасс превысила 170 километров. Почти половина из них – с искусственным покрытием. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.