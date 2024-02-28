Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 февраля, 12:00

Новости

Собянин: в этом году в Москве открыто около 400 лыжных трасс

Собянин: в этом году в Москве открыто около 400 лыжных трасс

Собянин рассказал об уникальных домах-музеях и мемориальных квартирах Москвы

Мэр Москвы рассказал о планах развития речного транспорта до 2030 года

Доля электромобилей в Москве увеличится с 0,2 до 7% к 2030 году – Собянин

Новости часа: тестирование в больницах Москвы прошли более 110 технологических проектов

Новости часа: Собянин заявил о создании 168 тыс рабочих мест в рамках КРТ

Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии территорий в САО и ЗАО

Сергей Собянин рассказал о новых видах общественного и личного транспорта

Сергей Собянин принял решение о закупке коммунальных машин в столице

Собянин принял решение о комплексном развитии территорий в САО и ЗАО

Нынешней зимой в столице открылось 400 лыжных трасс, они протянулись на более чем 500 километров. В своем личном блоге Сергей Собянин подвел итоги сезона.

По мнению мэра, главным открытием года стали семь трасс национального парка "Лосиный остров". Покататься на лыжах также можно на школьных стадионах, в зеленых зонах рядом с домом и на больших профессиональных трассах в городских парках. Длина последних составляет 230 километров, что на 40% больше, чем было 10 лет назад.

Общая протяженность освещенных трасс превысила 170 километров. Почти половина из них – с искусственным покрытием. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыспортгородвидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика