Собянин рассказал об уникальных домах-музеях и мемориальных квартирах Москвы

Дома-музеи и мемориальные квартиры выдающихся ученых и писателей в 2023 году посетили 375 тысяч человек. Всего в столице насчитывается 16 таких адресов. О самых популярных Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

Большой интерес москвичи и туристы проявляли к особняку на Остоженке, в котором жил Иван Тургенев. Недавно там завершилась комплексная реставрация. В исторических интерьерах разместили свыше 1,5 тысячи экспонатов.

Также пользуется популярностью "нехорошая квартира" на Большой Садовой. В Синем кабинете можно увидеть оригинальную мебель, которая принадлежала Михаилу Булгакову. В частности, там есть старинный секретер, за которым он писал "Мастера и Маргариту".

Как подчеркнул мэр, каждая из 16 площадок департамента культуры по-своему уникальна и хранит важные артефакты, которые помогают лучше узнать о жизни и творчестве великих людей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.