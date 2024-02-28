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28 февраля, 10:45

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Собянин рассказал об уникальных домах-музеях и мемориальных квартирах Москвы

Собянин рассказал об уникальных домах-музеях и мемориальных квартирах Москвы

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Дома-музеи и мемориальные квартиры выдающихся ученых и писателей в 2023 году посетили 375 тысяч человек. Всего в столице насчитывается 16 таких адресов. О самых популярных Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

Большой интерес москвичи и туристы проявляли к особняку на Остоженке, в котором жил Иван Тургенев. Недавно там завершилась комплексная реставрация. В исторических интерьерах разместили свыше 1,5 тысячи экспонатов.

Также пользуется популярностью "нехорошая квартира" на Большой Садовой. В Синем кабинете можно увидеть оригинальную мебель, которая принадлежала Михаилу Булгакову. В частности, там есть старинный секретер, за которым он писал "Мастера и Маргариту".

Как подчеркнул мэр, каждая из 16 площадок департамента культуры по-своему уникальна и хранит важные артефакты, которые помогают лучше узнать о жизни и творчестве великих людей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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