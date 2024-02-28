Мэр Москвы рассказал о планах развития речного транспорта до 2030 года

Еще пять регулярных маршрутов речного транспорта появятся в Москве до 2030 года. Таким образом, будет задействована практически вся акватория Москвы-реки в границах города.



Как напомнил в своем телеграм-канале Сергей Собянин, в столице работают 12 электросудов и столько же причалов российского производства. Как подчеркнул мэр столицы, развитие экологичного транспорта – один из приоритетов новой программы города, поэтому в городе планируется обновление прогулочного и круизного речного флота.

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