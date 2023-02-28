Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 февраля, 21:15

Новости

Собянин: подготовка к строительству Бирюлевской линии метро начнется уже в этом году

Собянин: подготовка к строительству Бирюлевской линии метро начнется уже в этом году

Собянин утвердил планы развития московского образования на 2023 год

Новости часа: единый стандарт предпрофессионального образования будет действовать в Москве

Собянин: За 10 лет число предпринимателей на портале поставщиков превысило 290 тыс

Собянин открыл Единый центр поддержки всех участников СВО и их семей

Новости часа: Собянин открыл Единый центр поддержки всех участников СВО и их семей

Собянин: в столице открылся Единый центр поддержки участников СВО и их семей

Новости часа: новый флагманский центр больницы имени Буянова готов на 80%

Транспортно-пересадочный узел "Рижская" станет одним из самых крупных в центре Москвы

Новости часа: РФ не видит предпосылок для выхода ситуации вокруг Украины в мирное русло

В 2023 году начнутся подготовительные работы по строительству Бирюлевской линии метро. Уже утвердили проект планировки ее второго и третьего участков. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Новая линия протянется от станции "ЗИЛ" в Бирюлево Восточном и Западном. Она разгрузит другие линии и прилегающие дороги, а также улучшит транспортное обслуживание нескольких районов столицы, где проживают более 700 тысяч человек, рассказал мэр. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортметровидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика