Собянин: подготовка к строительству Бирюлевской линии метро начнется уже в этом году

В 2023 году начнутся подготовительные работы по строительству Бирюлевской линии метро. Уже утвердили проект планировки ее второго и третьего участков. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Новая линия протянется от станции "ЗИЛ" в Бирюлево Восточном и Западном. Она разгрузит другие линии и прилегающие дороги, а также улучшит транспортное обслуживание нескольких районов столицы, где проживают более 700 тысяч человек, рассказал мэр. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.