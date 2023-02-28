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28 февраля, 19:30

Общество

Собянин утвердил планы развития московского образования на 2023 год

Собянин утвердил планы развития московского образования на 2023 год

Новости часа: единый стандарт предпрофессионального образования будет действовать в Москве

Собянин: За 10 лет число предпринимателей на портале поставщиков превысило 290 тыс

Собянин открыл Единый центр поддержки всех участников СВО и их семей

Новости часа: Собянин открыл Единый центр поддержки всех участников СВО и их семей

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Собянин рассказал, какие поликлиники и больницы построят в Москве в 2023 году

Московская электронная школа будет использоваться по всей России. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Всем школам страны будут доступны электронный дневник, образовательные материалы, "Портфолио учащегося" и другие сервисы "МЭШ".

Также мэр Москвы утвердил приоритетные планы развития столичного образования на 2023 год. С сентября в школах начнет действовать единый стандарт предпрофессионального образования. Для каждого класса разработают комплексную программу.

Старшеклассники примут участие в проектной и научной деятельности на базе вузов, а также смогут посещать предприятия по выбранной отрасли и даже познакомиться с потенциальными работодателями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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