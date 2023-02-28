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Новости

Новости

28 февраля, 18:30

Общество

Новости часа: единый стандарт предпрофессионального образования будет действовать в Москве

Новости часа: единый стандарт предпрофессионального образования будет действовать в Москве

Собянин: За 10 лет число предпринимателей на портале поставщиков превысило 290 тыс

Собянин открыл Единый центр поддержки всех участников СВО и их семей

Новости часа: Собянин открыл Единый центр поддержки всех участников СВО и их семей

Собянин: в столице открылся Единый центр поддержки участников СВО и их семей

Новости часа: новый флагманский центр больницы имени Буянова готов на 80%

Транспортно-пересадочный узел "Рижская" станет одним из самых крупных в центре Москвы

Новости часа: РФ не видит предпосылок для выхода ситуации вокруг Украины в мирное русло

Собянин рассказал, какие поликлиники и больницы построят в Москве в 2023 году

Собянин: в 2023 году гранты на реализацию полезных для горожан проектов получили 227 НКО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С сентября в Москве начнет действовать единый стандарт предпрофессионального образования. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Выдано разрешение на строительство дома на 242 квартиры в Лосиноостровском районе по реновации. Об этом рассказал Мосгосстройнадзор.

Тридцать стационарных банкоматов Сбербанка заработали в Крыму. Из них 14 находятся в Севастополе. Об открытии сообщил Сбербанк.

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