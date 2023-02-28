Новости часа: единый стандарт предпрофессионального образования будет действовать в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С сентября в Москве начнет действовать единый стандарт предпрофессионального образования. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Выдано разрешение на строительство дома на 242 квартиры в Лосиноостровском районе по реновации. Об этом рассказал Мосгосстройнадзор.

Тридцать стационарных банкоматов Сбербанка заработали в Крыму. Из них 14 находятся в Севастополе. Об открытии сообщил Сбербанк.