Новости часа: ежедневно в столице дежурят более 1,4 тыс пожарных и спасателей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ежедневно на дежурство в Москве заступают больше 1 400 пожарных и спасателей. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Свыше 400 мероприятий пройдет в рамках фестиваля "Китайский Новый год в Москве", рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

28 января в Москве стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений, сообщили синоптики.

