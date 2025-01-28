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Новости

Новости

28 января, 22:30

Новости

Новости часа: ежедневно в столице дежурят более 1,4 тыс пожарных и спасателей

Новости часа: ежедневно в столице дежурят более 1,4 тыс пожарных и спасателей

Новости часа: ежедневно в Москве дежурят более 1,4 тыс пожарных и спасателей

Собянин рассказал о развитии системы экстренного реагирования в Москве

Новости часа: столичные спасатели используют около 700 единиц техники

Новости часа: ежедневно в Москве дежурят более 1,4 тыс пожарных и спасателей

Собянин: столичная система экстренного реагирования постоянно совершенствуется

Новости часа: Собянин отметил эффективность столичной системы реагирования

Собянин: на ВДНХ открылся новый коворкинг-центр с бесплатными сервисами для НКО

Новости часа: Собянин рассказал об открытии 12 пространств для НКО в Москве

Мэр Москвы: ставка на развитие туризма полностью себя оправдывает

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ежедневно на дежурство в Москве заступают больше 1 400 пожарных и спасателей. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Свыше 400 мероприятий пройдет в рамках фестиваля "Китайский Новый год в Москве", рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

28 января в Москве стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений, сообщили синоптики.

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