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Новости

28 января, 19:45

Новости

Новости часа: ежедневно в Москве дежурят более 1,4 тыс пожарных и спасателей

Новости часа: ежедневно в Москве дежурят более 1,4 тыс пожарных и спасателей

Собянин рассказал о развитии системы экстренного реагирования в Москве

Новости часа: столичные спасатели используют около 700 единиц техники

Новости часа: ежедневно в Москве дежурят более 1,4 тыс пожарных и спасателей

Собянин: столичная система экстренного реагирования постоянно совершенствуется

Новости часа: Собянин отметил эффективность столичной системы реагирования

Собянин: на ВДНХ открылся новый коворкинг-центр с бесплатными сервисами для НКО

Новости часа: Собянин рассказал об открытии 12 пространств для НКО в Москве

Мэр Москвы: ставка на развитие туризма полностью себя оправдывает

Новости часа: в Москве открылся 12-й коворкинг-центр для НКО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ежедневно на дежурство в Москве заступают больше 1 400 пожарных и спасателей. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Новый дом появится в Южнопортовом районе столицы по программе реновации, пишет портал мэра и правительства Москвы.

Днем в столице было холоднее, чем ночью – это аномалия, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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