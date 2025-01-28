Новости часа: ежедневно в Москве дежурят более 1,4 тыс пожарных и спасателей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ежедневно на дежурство в Москве заступают больше 1 400 пожарных и спасателей. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Новый дом появится в Южнопортовом районе столицы по программе реновации, пишет портал мэра и правительства Москвы.

Днем в столице было холоднее, чем ночью – это аномалия, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.