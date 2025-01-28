Новости часа: столичные спасатели используют около 700 единиц техники

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На вооружении столичных пожарных и спасателей – порядка 700 единиц техники. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Еще 3 жилых корпуса построили по программе КРТ в бывшей промзоне Октябрьское поле, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

28 января в столице стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.