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Новости

28 января, 18:30

Новости

Новости часа: столичные спасатели используют около 700 единиц техники

Новости часа: столичные спасатели используют около 700 единиц техники

Новости часа: ежедневно в Москве дежурят более 1,4 тыс пожарных и спасателей

Собянин: столичная система экстренного реагирования постоянно совершенствуется

Новости часа: Собянин отметил эффективность столичной системы реагирования

Собянин: на ВДНХ открылся новый коворкинг-центр с бесплатными сервисами для НКО

Новости часа: Собянин рассказал об открытии 12 пространств для НКО в Москве

Мэр Москвы: ставка на развитие туризма полностью себя оправдывает

Новости часа: в Москве открылся 12-й коворкинг-центр для НКО

Цифра дня: 1,5 триллиона рублей

Собянин: в Москве открылся 12-й коворкинг-центр для НКО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На вооружении столичных пожарных и спасателей – порядка 700 единиц техники. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Еще 3 жилых корпуса построили по программе КРТ в бывшей промзоне Октябрьское поле, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

28 января в столице стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

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