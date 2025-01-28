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Новости

Новости

28 января, 18:00

Новости

Новости часа: ежедневно в Москве дежурят более 1,4 тыс пожарных и спасателей

Новости часа: ежедневно в Москве дежурят более 1,4 тыс пожарных и спасателей

Собянин: столичная система экстренного реагирования постоянно совершенствуется

Новости часа: Собянин отметил эффективность столичной системы реагирования

Собянин: на ВДНХ открылся новый коворкинг-центр с бесплатными сервисами для НКО

Новости часа: Собянин рассказал об открытии 12 пространств для НКО в Москве

Мэр Москвы: ставка на развитие туризма полностью себя оправдывает

Новости часа: в Москве открылся 12-й коворкинг-центр для НКО

Цифра дня: 1,5 триллиона рублей

Собянин: в Москве открылся 12-й коворкинг-центр для НКО

Новости часа: на ВДНХ открылся новый коворкинг-центр для НКО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 1 400 пожарных и спасателей ежедневно заступают на дежурство в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Система теплоснабжения Москвы работает на минимальных параметрах, заявили в МОЭК.

Все площадки "Китайского Нового года" собрали в одном приложении, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

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