28 января, 18:00Новости
Новости часа: ежедневно в Москве дежурят более 1,4 тыс пожарных и спасателей
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 1 400 пожарных и спасателей ежедневно заступают на дежурство в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.
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Все площадки "Китайского Нового года" собрали в одном приложении, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.