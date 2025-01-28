Новости часа: ежедневно в Москве дежурят более 1,4 тыс пожарных и спасателей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 1 400 пожарных и спасателей ежедневно заступают на дежурство в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Система теплоснабжения Москвы работает на минимальных параметрах, заявили в МОЭК.

Все площадки "Китайского Нового года" собрали в одном приложении, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.